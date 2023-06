Bernardo Sousa aceitou colocar-se 'nas mãos' da namorada, Bruna Gomes, e pedir-lhe que fosse ela a fazer o seu novo penteado.

"Cabelos e penteados na empresa carecas com cabelos. Contrate já, Bruna Gomes", brincou a influencer brasileira ao mostrar o vídeo do momento em que rapou o cabelo do namorado.

Espreite as imagens abaixo e veja o novo look do piloto português de ralis:

Leia Também: Bruna Gomes, Bernardo Sousa e Rui Porto Nunes no Red Bull Showrun