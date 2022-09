Cardi B impressionou com um elegante macacão de veludo da Saint Laurent, no valor de 2.990 dólares, cerca de três mil euros.

Para completar o look, a artista usou uns saltos altos. Visual usado para comemorar o quinto aniversário de casamento com Offset.

A rapper, de 29 anos, foi jantar com o marido e partilhou algumas imagens na sua página de Instagram. De recordar que o casal tem dois filhos em comum, Kulture, de quatro anos, e Wave, de um.

De acordo com o Page Six, o macacão que Cardi B escolheu usar nesta noite especial não era desconhecido. A mulher de Justin Bieber, Hailey, já tinha vestido um igual. Veja na galeria as imagens que mostram Cardi B e Hailey Bieber com o mesmo modelo.

