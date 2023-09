Cardi B e Offset celebraram seis anos de casados na quarta-feira, dia 20 de setembro, e esta quinta a cantora partilhou um pequeno vídeo no qual se podem ver numerosos ramos de flores e velas no interior de sua casa.

No Instagram, a artista partilhou ainda um texto, mostrando-se muito apaixonada.

"Muito obrigada, querido. Obrigada pelas flores, pelo empoderamento, pela proteção e por seres um ótimo pai para os nossos filhos… Eu amo tantas coisas em ti. Amo o facto de estar com um homem adulto, que está cá para nos proteger, ajudar-nos a crescer, e aguentar a minha boca, a minha atitude, a minha confiança, as minhas fraquezas!", começou por escrever a cantora.

"O que mais gosto em ti é que prestas atenção ao que eu mais gosto. Das minhas cores favoritas, das minhas marcas favoritas até dos meus alimentos preferidos… Adoro que gostes de detalhes como eu, porque são sempre as pequenas coisas que me fazem sorrir ou até mesmo que me deixam louca! Feliz aniversário para nós", concluiu.

Leia Também: Cardi B diz que é uma pessoa “muito tímida”