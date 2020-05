Cara Delevingne e a ex-namorado deram que falar esta semana após Ashley Benson ter sido vista a beijar o rapper G-Eazy. As imagens foram captadas pouco depois de as duas terem assumido publicamente o fim do namoro de dois anos, facto que deixou os seguidores furiosos.

Foram muitos os que nas redes sociais de Ashley Benson lhe dirigiram pesadas críticas e comentários de ódio feitos em defesa de Delevingne.

Porém, para surpresa de muitos, a atriz e modelo não gostou da atitude dos seus admiradores e usou a sua conta de Instagram para pedir que parem com a perseguição à sua 'ex'.

"É mais importante do que nunca espalhar amor, não ódio. Para todos os que odeiam a Ashley Benson, por favor, parem. Vocês não sabe a verdade, apenas ela e eu, e é exatamente assim que deve ser", afirmou Cara Delevingne.

