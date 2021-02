A princesa Victoria da Suécia fez uso das redes sociais para dedicar em vídeo algumas palavras sobre um projeto da Agência de Proteção Ambiental Sueca. No entanto, as imagens acabaram por dar nas vistas pela breve aparição do seu cão, Rio.

O vídeo foi registado na rua, no meio da neve, e o pequeno 'cãopanheiro', da raça cavoodle, invadiu o cenário numa corrida veloz. Um momento que ganhou destaque na imprensa internacional.

Veja na publicação abaixo.

