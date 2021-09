Reba McEntire foi uma das sete pessoas que foram resgatadas pelos bombeiros em Oklahoma, esta terça-feira, após um desabamento de escadas de prédio.

De acordo com o TMZ, a cantora estava a visitar um prédio com pelo menos 100 anos quando se desmoronou parcialmente por dentro.

Reba McEntire estava no segundo andar quando as escadas desabaram, deixando as pessoas presas no prédio. Um vídeo que já está a circular nas redes sociais mostrar os bombeiros a conduzir a cantora e outras pessoas a saírem pela janela em segurança.

A artista estava bem, mas houve uma pessoa que foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros.

Leia Também: Orlando Bloom e as imagens que o mostram a remar ao lado de tubarão