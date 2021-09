Rachel Platten deu as boas-vindas ao segundo bebé no dia 9 de setembro, como revelou esta quarta-feira, dia 15, no Instagram.

A cantora foi mãe de uma menina, Sophie Jo Lazan, e escolheu preparar o parto em casa, na água, como contou na publicação que fez na rede social.

"Quando pensei que não iria aguentar mais, esta incrível e sábia criança continuou a sussurrar: 'nós conseguimos fazer isto mamã, nós conseguimos'. Por isso continuei, uma contração de cada vez. Sinto-me uma guerreira e nunca mais vou voltar a duvidar da minha força", relatou a cantora.

Na mesma partilha, Rachel Platten aproveitou para agradecer todo o carinho que tem recebido. "E por me darem privacidade nestes últimos dois meses apenas para estar com a minha família e preparar-se para esta nova fase", disse ainda, pedindo "apenas comentários positivos".

A pequena Sophie Jo junta-se à irmã mais velha, Violet Skye, que nasceu em janeiro de 2019.

