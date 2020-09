Morreu a artista Pamela Hutchinson, cantora do tema 'Best of My Love', do grupo The Emotions. Tinha 61 anos.

Representantes da banda confirmaram a notícia no Facebook. "Estamos tristes por anunciar o falecimento da nossa irmã, Pamela Rose Hutchinson, esta sexta-feira, 18 de setembro de 2020", pode ler-se numa partilha feita na página oficial da banda The Emotions, onde revelam ainda que a artista perdeu uma luta de vários anos.

"Agora a nossa linda irmã vai cantar entre os anjos em paz", acrescentaram, pedindo ainda aos fãs que respeitem a privacidade da família nesta fase difícil.

Antes de terminaram a publicação, agradeceram também todo o carinho recebido.

Como destaca o New York Post, ao longo da carreira de Pamela no grupo The Emotions lançou nove álbum, dois dos quais foram disco de ouro e um platina. A banda ganhou ainda um Grammy em 1978 de Melhor Grupo de R&B e foi novamente indicado em 1980, na categoria de Best Disco Recording.

Leia Também: De luto, José de Abreu recorda último encontro da família