JoJo Siwa e a namorada, Kylie Prew, surgiram juntas pela primeira vez numa passadeira vermelha. O casal esteve na estreia do filme 'The J Team', no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, na passada sexta-feira.

Siwa e Prew, ambas com 18 anos, foram fotografadas com um rasgado sorriso no rosto enquanto se mostravam muito apaixonadas diante dos fotógrafos presentes.

A felicidade era bem visível, e até houve um beijo muito apaixonado. Veja este momento nas imagens da galeria.

