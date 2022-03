Nasceu no dia do Dia do Pai, como a mamã revelou no Instagram.

Nena Barbosa, cantora da banda Os Azeitonas, foi mãe pela segunda vez. O bebé nasceu no Dia do Pai, 19 de março, como a mamã contou aos seguidores na semana passada. "O concorrente mais novo do Festival da Canção nasceu no Dia do Pai ainda em noite de lua cheia!! Estamos tramados! Concorrente da canção número 1, da segunda eliminatória", escreveu na legenda de uma fotografia do bebé. Dias depois, esta sexta-feira, 25 de março, voltou a recorrer à sua página de Instagram para mostrar o regresso a casa e o encontro dos filhos. "Os manos", disse.