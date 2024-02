Gustavo Caporalini foi baleado na própria casa, em Votuporanga, no interior de São Paulo, Brasil, e acabou por não resistir aos ferimentos. O cantor sertanejo, de 39 anos, estava com a família em casa quando o assassinato aconteceu.

O jornal Metrópoles conta que a residência de Gustavo foi invadida por um homem no momento em que o cantor fazia um churrasco com alguns familiares. O assassino acabou por disparar três tiros contra Gustavo, antes mesmo de abandonar o local.

Gustavo Caporalin ainda foi socorrido por uma ambulância e levado depois para uma unidade hospitalar, ainda que não tenha conseguido sobreviver.

As autoridades já identificaram o alegado autor do crime. Trata-se de um homem, de 42 anos, que já terá confessado tudo depois de ter sido detido. Contudo, a imprensa brasileira ainda não sabe o que terá motivado o assassinato do artista.

Leia Também: Família de Beyoncé de luto. Morreu tio da cantora