Brantley Gilbert fez uma pausa no concerto que deu na sexta-feira, 11 de outubro, no Mississippi (EUA), depois de receber a informação de que a sua mulher estava a dar à luz no autocarro de digressão do músico.

A estrela do country partilhou um vídeo emotivo na sua conta de Instagram onde mostra os melhores momentos dessa noite, incluindo o regresso ao palco.

"Temos um bebé", diz, recebido com a euforia dos fãs. O casal teve um menino, não tendo ainda divulgado o nome que lhe deu.

"A noite passada deve ter sido a mais louca de toda a minha vida. Assistir a uma mulher tão incrível a fazer uma coisa tão incrível é algo que nunca esquecerei", lê-se na legenda do vídeo.