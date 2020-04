O cantor George Ezra junta-se de novo ao clube dos solteiros. Segundo o The Sun, o namoro de três anos com a cantora Florrie chegou ao fim.

Não são conhecidas as causas do término, mas ambos estão tranquilos com a decisão. "Eles terminaram, mas foi tudo amigável, não ficou nenhum ressentimento", afirmou uma fonte da publicação.

Sabe-se ainda que o agora ex-casal já vivia junto e foi a artista a abandonar a casa.

