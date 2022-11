Depois de ter sido internado no hospital no dia 17 de outubro, Erasmo Carlos falou aos fãs esta segunda-feira, dia 31, e desmentiu os rumores de que teria morrido, de acordo com a revista Quem.

O cantor brasileiro, de 81 anos, publicou uma fotografia e informou que terá alta hospitalar em breve.

"[...] Estou muito vivo e, se tudo der certo, vou sair do hospital até quarta. Foto tirada por Fernanda [Passos, a sua mulher] hoje no Hospital BarraDor", escreveu.

