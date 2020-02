Júlia Pinheiro recebeu esta quarta-feira no seu programa das tardes da SIC o cantor Eduardo Sant'Ana. A estrela da música popular portuguesa, particularmente entre as comunidades portuguesas, considerou que este seria o momento certo para partilhar com o grande público a dolorosa história da sua vida.

Em lágrimas, o artista conta que foi vítima de abusos sexuais aos 16 anos de idade. "Quase fui violado", revela, referindo que os abusos partiram de um familiar, um homem, que estava de visita a sua casa.

Este foi um drama que preferiu manter em segredo e que apenas há relativamente poucos anos decidiu partilhar com os seus familiares mais próximos.

Aos 28 anos, Eduardo volta a viver um novo drama. Uma antiga namorada acusou-o de violação.

O caso foi conduzido pelas autoridades, que um mês depois conseguiram provar que se tratava de uma mentira inventada pela jovem em causa.

