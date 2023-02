No Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que se assinala este sábado, dia 4 de fevereiro, Vanessa Martins destacou na sua página de Instagram uma iniciativa das associações MOG, Evita, AEOP e SPO, à qual dá a cara.

"O cancro do ovário é uma doença silenciosa, responsável pela morte de centenas de mulheres portuguesas todos os anos, que, se detetado numa fase inicial, pode ter uma maior taxa de sobrevivência. Quais os fatores de risco e os sintomas mais frequentes? Estas e outras questões são esclarecidas no Guia 'Cancro do Ovário: Como lidar com a doença?', que contém também dicas e conselhos de especialistas para todas as fases da doença", pode ler-se na legenda da fotografia que a apresentadora da RTP publicou na rede social.

"Esta é uma iniciativa das associações MOG, Evita, AEOP e SPO, com o apoio da GSK, destinada a apoiar doentes e cuidadores na sua jornada de luta contra o cancro do ovário. Consulte o Guia 'Cancro do Ovário, Como lidar com a doença?' nos websites das associações MOG e Evita. Para mais informações sobre cancro do ovário, fale com o seu médico", completa.

