Carlos III foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida à próstata, mas ainda se encontra na London Clinic, onde foi internado na manhã da última sexta-feira, dia 26.

De acordo com a imprensa britânica, o rei está a recuperar bem e até parece disposto a retomar o trabalho o mais cedo possível.

Quem mal tem saído do seu lado é a rainha Camilla. A mulher do soberano britânico foi vista a deixar o hospital este sábado, dia 27, de carro, mas é com o marido que tem passado a maior parte dos dias, tendo deixado a unidade hospitalar já à noite.

De recordar que logo no primeiro dia de internamento do rei, a rainha informou, à saída, perante jornalistas e populares que se encontravam no local, que Carlos III "estava bem".

Rainha Camilla à saída do hospital este sábado, dia 27 de janeiro© Getty Images

