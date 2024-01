O rei Carlos III continua internado na London Clinic, onde deu entrada na manhã da passada sexta-feira, dia 26 de janeiro, para ser operado a um problema na próstata.

O monarca encontra-se "bem", segundo a imprensa britânica, e tem contado com o apoio incondicional da companheira Camilla.

A rainha voltou a ser fotografada a chegar ao hospital e, à semelhança do que tem acontecido nas suas últimas visitas, fê-lo com uma tranquilidade notória e de sorriso no rosto.

Camilla, para a ocasião, vestiu um casaco azul-petróleo e chegou à unidade hospitalar no banco do pendura de um Audi de cor preta.

