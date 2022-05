Camila Cabello foi escolhida para substituir Kelly Clarkson na próxima edição de 'The Voice EUA'.

A cantora pop, de 25 anos, confirmou que faz parte do leque de jurados do formato através de um vídeo onde surge junto dos restantes elementos do painel: Gwen Stefani, John Legend e Blake Shelton.

Eis abaixo as imagens que anunciam a novidade:

