Calum Best homenageou o falecido pai, George Best, no dia em que este completaria 74 anos. Uma data que a personalidade televisiva não deixou passar em branco, tendo assinalado a mesma nas redes sociais.

Junto de uma fotografia em que aparece ao lado do progenitor, Calum escreveu ao "melhor amigo".

"Hoje seria o teu 74.º aniversário. O tempo voa", começou por dizer, enviando de seguida "muito amor" ao falecido pai.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, levando à partilha de muitas outras homenagens prestadas pelos internautas.

Recorde-se que a antiga estrela do Manchester United morreu em 2005, aos 59 anos.

