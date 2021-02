Vanessa Oliveira, que está em isolamento depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19, esteve esta quarta-feira à conversa com Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura no WI-FI, da RFM.

A apresentadora aceitou responder às questões do 'Cala-te Boca' e foi no âmbito de umas das perguntas que lembrou o momento da sua vida em que teve medo da morte.

"Houve um dia em que tive um ataque de pânico no Rio de Janeiro", começa por contar a apresentadora.

Vanessa subiu ao Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e foi enquanto estava no teleférico, com cerca de 80 pessoas, para chegar ao ponto mais alto do local, que sentiu que poderia morrer.

"Fiquei agarrada aquilo [ao varão do teleférico] e a caírem-me as lágrimas. Nesse dia achei mesmo que ia morrer e que não ia sair dali", recorda, referindo que passou desde esse dia a respeitar muito mais "as pessoas que têm ataques de pânico e não sabem porquê".

