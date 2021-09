Foi através de uma publicação na sua página de Instagram que Bruno Nogueira falou sobre um dos concertos de Caetano Veloso em Portugal. O humorista teceu rasgados elogios ao artista brasileiro.

"Ao fim de duas músicas pediu desculpa por lhe tremerem as mãos. Explicou que era do cansaço e da idade, mas sobretudo da idade. Toda a gente aplaude e grita, devolvendo-lhe todos os anos que ele quiser. Caetano toca mais músicas, e as suas mãos vão parando de tremer. Perto do fim do concerto já tinha metade da idade, e nós também", começou por escrever este fim de semana.

"Percebe-se que eram também os nervos que lhe tremiam nas mãos, que depois de tantos anos a vontade de não desapontar ainda lá mora. E isso comove muito", acrescentou.

"Ver Caetano ao vivo com um arquivo de poesia musical infindável é, por si só, uma razão mais do que boa para se andar por cá. Atrevo-me a dizer que está com a voz melhor do que nunca. Está com a voz bonita de quem já cantou para que todos nós tivéssemos uma vida inteira de memórias tristes e felizes. Um remédio caseiro de dores de crescimento", destacou, falando mais precisamente do concerto de sexta-feira, 3 de setembro, em Lisboa.

"E ontem [3 de setembro], todos os que estavam a ver o concerto, levaram para casa o melhor de todos os segredos, o de um dia mais tarde poderem dizer: 'Era setembro de 2021, e eu juro que vi o Caetano Veloso sentado só com uma guitarra a fazer o mundo parar'", rematou.

Leia Também: Caetano Veloso regressa a Portugal em setembro para quatro concertos

Leia Também: Bruno Nogueira defende e elogia Gouveia e Melo após manifestação