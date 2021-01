Arrancou na noite deste domingo o 'Big Brother - Duplo Impacto' e na manhã de hoje os concorrentes começaram a trocar ideias sobre a experiência que é entrar num reality show. Um dos tópicos prendeu-se com as críticas dos comentadores, algo de que Rui Pedro se queixava.

O empresário do Norte contestava algumas das reações à sua prestação e que podiam comprometer a sua imagem pública. Por outro lado, Bruno Savate defendeu o painel de comentadores, afirmando que as críticas fazem parte do jogo.

"Paciência. É o trabalho deles", atirou Savate.

Joana Diniz também estava presente na conversa e acabou por interromper o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos 5' para afirmar que ficou sensibilizada ao ver Rui Pedro ser arrasado publicamente enquanto o seu pai luta contra um cancro, mostrando-se solidária com a dor da família neste momento.

