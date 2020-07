Bruno Nogueira vai regressar à SIC cinco anos depois de ter abandonado o canal. A informação é avançada na edição desta semana da revista TV Guia, que noticia que as negociações entre o humorista de 38 anos e o novo empregador, foram concluídas na passada terça-feira. "Era um namoro antigo. A vontade de trabalharmos juntos era enorme e, portanto, só podia acabar em casamento", admitiu fonte próxima do diretor de programas da estação de televisão de Paço de Arcos, Daniel Oliveira, à publicação.

À semelhança do humorista Ricardo Araújo Pereira, que trocou a TVI pela SIC em janeiro, Bruno Nogueira vai receber um ordenado mensal de 15.000 €. "Ele já é uma grande marca em Portugal e não temos dúvidas de que o acordo alcançado é excelente para todos", considera a mesma fonte. Segundo a TV Guia, o anúncio da contratação do humorista estava a ser preparado pela SIC com grande secretismo, perdendo agora o impacto após a divulgação da notícia. Bruno Nogueira ainda não reagiu publicamente.