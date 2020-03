Hoje é uma data muito especial para Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Os dois celebram 10 anos de casamento, data que o ator brasileiro fez questão de evidenciar na sua conta de Instagram.

"Onze anos.... Dez, hoje, de casamento. Sempre juntos. Gio é a minha paz, a minha companheira de jornada, a minha parceira de aprendizado, a pessoa que está sempre ao meu lado não importa o que aconteça. Ela é quem me ergue, quem me dá forças. Com ela posso ser eu mesmo, posso sonhar mais alto. Juntos caminhamos e construímos uma família. A nossa família! A mais linda. Eu te amo por tudo que você é e por quem sou contigo. Feliz onze, feliz dez. Feliz. Sempre feliz por te ter, por viver contigo, por amar tudo em ti", adiantou.

Recorde-se que Giovanna está grávida pela primeira vez. O casal já tem dois filhos adotados: Titi e Bless.

