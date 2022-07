Bruno Lima e Inês Martins conheceram-se no programa 'Casados à Primeira Vista' e, desde então, nunca mais se separaram. O casal esteve hoje no programa 'Casa Feliz' à conversa com João Baião e Diana Chaves, a quem revelaram como têm vivido a sua relação.

Bruno já teve a oportunidade de conhecer a família da mulher. Já Inês irá conhecer a família do marido pessoalmente no final do ano, uma vez que têm marcada uma viagem para o Brasil.

Já a viverem juntos "há duas semanas", a jornalista contou ainda como tem sido este novo desafio.

"Na experiência estivemos um mês e meio a viver juntos, mas tudo é feito para nós, tudo está preparado pela produção. Mas está tudo a correr bem. Há aquelas pequenas coisas que todos os casais têm de decidir. quem é que leva o lixo e e quem faz a cama, mas fora esse tipo de coisas que se resolvem facilmente, está ótimo", assegura.

Veja a entrevista.

