Depois de ter saído do 'Big Brother Famosos', Bruno de Carvalho recebeu em sua casa Jay Oliver, também ex-concorrente do reality show da TVI.

No Instagram, ambos mostraram o encontro com a partilha de imagens captadas no momento.

"Aqui em casa o Jay Oliver tem Ice Tea!!! Juntos sempre", pode ler-se na legenda de uma fotografia que Bruno de Carvalho publicou na rede social.

Por sua vez, o cantor escreveu: "És grande como jogador e como pessoa!!! (Txim txim com Ice tea)".

