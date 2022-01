Kasha convidou Bruno de Carvalho para um jantar a sós de maneira a esclarecer as dúvidas do empresário e a pôr um ponto final a todas as desconfianças relativas à sua amizade com Liliana.

"Incomoda-te que eu goste dela e que ela goste de mim?", questionou o músico dos D.A.M.A.

"Não. Se eu sentir que é tudo fraterno não. Mas não sinto", confessou Bruno, não escondendo os ciúmes que sente dos dois.

"Também já tive ciúmes e não quero provocar isso em alguém. Se as minhas intenções forem realmente essas, então vais saber, tu ou qualquer pessoa. Nunca vou minar uma relação nesta casa", defendeu Kasha.

"A única razão pela qual dou credibilidade ao vosso amor é porque sei que aquela mulher não se vai meter com coisas de mentira e o que ela sente é verdade. (...) O que sinto pela Liliana é admiração e respeito", terminou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: Próxima gala do 'Big Brother - Famosos' é durante a semana