Bruno de Carvalho passou grande parte da madrugada nas redes sociais, onde reagiu a toda a polémica que envolve a sua participação no 'Big Brother Famosos'.

A quente, o antigo presidente do Sporting dirigiu insultos aos comentadores Ana Garcia Martins e Flávio Furtado e criticou a namorada, Liliana Almeida, por não ter abandonado o jogo após este ter sido expulso e tendo em conta a queixa apresentada contra si por alegada violência no namoro.

Após algumas horas de sono, Bruno de Carvalho votou a recorrer ao Twitter para afirmar: "Existe quem esteja na zona de perigo e eu estou com vergonha de ir ter com a minha mãe... Todos diferentes... Todos".

Apesar de não ser clara, a mensagem do empresário parece referir-se novamente ao facto de Liliana estar ainda em dúvida sobre a sua continuidade no jogo. A cantora ainda não decidiu o que irá fazer.

Recorde-se que foi momentos antes de a gala de domingo ter início que Bruno de Carvalho e Liliana tomaram conhecimento que a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) apresentou uma denúncia ao Ministério Público (MP) pelo "comportamento ameaçador" do empresário com a namorada. As acusações foram negadas em direto pelas duas partes envolvidas, Bruno e Liliana.

