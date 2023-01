Depois de ter captado uma fotografia à frente das urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, Bruno de Carvalho voltou a falar aos seguidores.

Pelas publicações que foram feitas, o ex-presidente do Sporting estará a viver dias difíceis com o pai. Além de ter destacado o tema 'Tens o Semba' - da companheira Liliana Almeida - onde se pode ouvir "meu pai, meu pai", as mais recentes publicações não deixam dúvidas de que está a viver dias menos bons.

"E ao fim de 65 horas sem dormir, finalmente estou quase a ir descansar um pouco", disse, acrescentando a palavra "família".

© Instagram

Por sua vez, Liliana Almeida partilhou uma fotografia do companheiro nas stories da sua página de Instagram e escreveu: "Muito orgulho em ti. És um filho lindo".

© Instagram

Mas não ficou por aqui e acrescentou depois: "O descanso revitaliza, energiza. A vida segue. Fé".

© Instagram

