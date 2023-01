Bruno de Carvalho partilhou com os seguidores um momento menos bom. Nas stories da sua página de Instagram, o ex-presidente do Sporting publicou uma imagem captada à porta das urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"A vida deve ser vivida", começou por escrever na referida publicação, sem adiantar pormenores do motivo da sua ida à unidade hospitalar.

"Quando menos esperamos os que mais amamos sofrem. Mantenho a força e a fé", completou.

© Instagram

