Bruna Quintas encantou os seus seguidores do Instagram ao partilhar um novo retrato no qual surge com a filha.

A partilha, note-se, foi feita nas stories da artista e trata-se de uma fotografia onde a bebé aparece deitada no seu peito.

Recorde-se que a filha da atriz, cujo nome ainda não foi revelado, é fruto do seu relacionamento com o também ator Guilherme Moura.

Veja a encantadora imagem de seguida:

Retrato partilhado pela atriz© Instagram - Bruna Quintas

