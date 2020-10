A festa de aniversário da pequena Maria Eduarda acabou por ser um dos mais famosos vídeos na Internet, da atualidade. Isto porque a menina estava muito feliz com todos a cantarem os parabéns, mas as velas acabaram por ser apagadas pela irmã que estava ao seu lado. Gesto que Maria Eduarda não gostou e fez questão de mostrar o quanto ficou zangada, tendo batido na irmã.

As imagens foram, entretanto, comentadas pela atriz brasileira Bruna Marquezine, que confessou que já viveu um episódio parecido.

"Fico a perguntar o que a Maria Eduarda faria com a Bruna", questionou um fã. "Foi a mãe da menina que me colocou aí", respondeu a atriz sobre uma imagem em que aparece numa festa de aniversário quando era pequena, momento em que viveu uma situação parecida.

"Eu fui contratada e a menina ficou com essa cara a festa toda e a mãe dela não me deixava sair do lado dela [risos]", lembrou.

