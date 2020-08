Depois de vários meses de rumores, eis que Bruna Marquezine volta a acender as suspeitas de que está a namorar com o filho de Claudia Raia e Edson Celulari - Enzo.

A dar que falar entre os fãs está o facto de a atriz ter prestado o seu apoio e carinho ao jovem empresário depois de este ter partilhado nas suas redes sociais a notícia da morte do seu cão de estimação.

"O maior amor do mundo. Hoje o dia amanheceu menos iluminado, mas com a certeza de que o céu acaba de ganhar a estrela mais brilhante. Meu guerreiro se foi... Uma tristeza sem tamanho junto à compreensão de que tudo nessa vida passa, assim como o seu tempo aqui nesse plano passou. A sua energia contagiante, as nossas corridas na relva, mergulhos na piscina e o seu amor ficarão guardados eternamente. Amo-te para sempre. Descanse em paz, Dodô", pode ler-se na publicação, que Marquezine fez questão de comentar.

A atriz dedicou ao amigo um emoji em forma de coração. Um gesto que não passou despercebido ao olhar atento dos fãs.

