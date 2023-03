Bruna Gomes tem sido alvo de inúmeros comentários de ódios nas redes sociais e foi essa a situação que denunciou hoje através de um vídeo. A criadora de conteúdos digitais brasileira, que por cá se tornou conhecida após participar no 'Big Brother', garantiu que já recorreu à justiça, não deixando, contudo, de lamentar o sucedido.

"Numa tarde conseguimos reunir 350 prints de perfis com injúrias contra mim. Não sei de onde isso começou e porque é isso começou. Só sei que estou há meses levando com esses perfis que contam inúmeras mentiras do meu passado, do meu relacionamento, que envolvem a minha índole e o meu caráter", relata.

Posteriormente, Bruna chama a atenção para a normalização que tem sido feita em relação a perfis destes, na maioria das vezes falsos, criados com o objetivo único de ofender. "Não está tudo bem, porque não sabemos quem está do outro lado. Não sabemos o quanto aquele ódio pode reverberar da forma mais negativa possível na vida daquela outra pessoa", defende.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "A paciência acabou". Bruna Gomes está indignada e promete tomar medidas