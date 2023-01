Bruce Willis posou com a filha Tallulah, a mais nova em comum com Demi Moore, e os registos fotográficos foram destacados no Instagram.

Na passada sexta-feira, Tallulah publicou um conjunto de imagens na rede social, sendo as duas primeiras os divertidos registos com o pai em que ambos aparecem com expressões engraçadas. A partilha não tardou a ser destacada pela imprensa internacional.

De recordar que Bruce e a ex-mulher Demi Moore são ainda pais de Rumer Willis, de 34, e Scout Willis, de 31. O ator é também pai de Mabel Ray, de 10 anos, e Evelyn Penn, de 8, da atual relação com Emma Heming Willis.

