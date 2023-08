O filho mais velho de David e Victoria Beckham, Brooklyn, e a mulher, Nicola Peltz, vivem dias difíceis.

Bear, o cão mais velho do casal, um labrador que acompanhava Nicola já desde a sua adolescência, morreu recentemente, um momento delicado que a atriz, de 28 anos, assinalou nas redes sociais com a partilha de algumas fotografias do amigo de quatro patas.

"Nunca há palavras para exprimir este desgosto. Bear, eu tenho tanta sorte de ter crescido contigo ao meu lado. Obrigada por nos amares tão profundamente. Odeio que tenhas partido, sinto tanto a tua falta. Espero que saibas o quanto eu te amo. (Este dia, há três anos, será para sempre um dos dias mais mágicos que já tive ) - Imagino-te a nadar agora no céu", escreveu Nicola, num texto emotivo.