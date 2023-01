Brittany Snow terminou, oficialmente, o casamento com Tyler Stanaland, com quem deu o nó há cerca de dois anos.

Atriz de 'Pitch Perfect' citou "diferenças irreconciliáveis" como motivo do divórcio, segundo os documentos legais que foram entregues ao tribunal em Los Angeles na quinta-feira.

Segundo o TMZ, o agora ex-casal tem um acordo pré-nupcial. A atriz, de 36 anos, pediu para dividir com o ex-marido as despesas com os advogados.

Esta decisão chega depois de terem anunciado em setembro do ano passado que estavam separados.

Leia Também: Após notícia sobre separação, Kylie Jenner destaca-se pela ousadia