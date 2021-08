Numa semana, Britney Spears já se mostrou em topless pela quarta vez, e apesar dos fãs terem inicialmente elogiado a iniciativa da estrela, agora muitos estão preocupados.

Embora muitos fãs apoiem as publicações da cantora, mostram-se agora preocupados com as publicações repetidas em que aparece sem roupa da cintura para cima.

"Algo suspeito está a acontecer", comentou um fã da estrela. "Espero pelo dia em que a tutela termina e a Britney possa finalmente contar-nos a verdade sobre o que está a acontecer", reagiu outro seguidor, com muitos internautas a questionarem se é realmente a cantora quem está a publicar nas redes sociais.

"Sinto que estas imagens são privadas e que estão a ser publicadas sem o seu consentimento", comentou um fã.

"Sinto que é outra pessoa que está a publicar" ou "definitivamente outra pessoa tem acesso à conta dela", foram outros comentários dos seguidores que se mostraram preocupados com a situação.

Veja abaixo a recente publicação onde a cantora volta a posar em topless:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Britney Spears (@britneyspears)

