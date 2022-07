O tão aguardado regresso de Britney Spears à música vai mesmo acontecer e será feito em grande.

A cantora vai fazer uma colaboração com Elton John para uma nova versão do sucesso de 1971 'Tiny Dancer'.

O Page Six avança que esta foi uma ideia do próprio Elton John, que expressou o seu desejo de trabalhar com a artista que, nos últimos anos, se viu envolvida em várias polémicas e num complexo processo judicial.

A música, que já está gravada, ainda não tem data marcada para o seu lançamento, ainda que esteja previsto acontecer já no próximo mês.

Enquanto espera, aproveite para recordar a versão original de 'Tiny Dancer'.

