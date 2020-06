Britney Spears mantém a rotina de exercício e a dança faz parte da mesma. Ainda esta segunda-feira, a cantora partilhou no Instagram novos vídeos onde aparece a dançar.

Num primeiro vídeo, a artista aparece a improvisar ao som de Nelly Furtado, com a música 'Say It Right', e depois com o tema 'I Love You', de Billie Eilish.

"Gosto de freestyle!!! Não há coreografia... só estou a usar o meu corpo para dizer o que sinto", escreveu na legenda dos vídeos que pode ver na galeria.

