Britney Spears tem "100% de certeza que irá recuperar o controlo da sua vida". A cantora pop, de 39 anos, passou anos debaixo do domínio do pai (a nível de controlo do património e finanças).

Billy 'Billy B' Brasfield, seu amigo próximo, acredita que em breve Britney irá tomar as suas próprias decisões a nível pessoal e económico.

"Ela é uma pessoa muito 'terra-a-terra', normal. Apenas está numa situação extraordinária", notou ao jornal The Sun, afirmando que a celebridade gosta de cuidar da sua casa, quer em decoração, quer nas tarefas domésticas.

"Ela está 100% otimista e extremamente capaz e inteligente - tem uma estratégia e as pessoas precisam de respeitar isso. Há muitas pessoas que pensam saber o que é melhor para ela, mas ela é adulta e capaz", defendeu.

Este amigo relembra algumas das restrições a que Spears está sujeita devido ao controlo do pai e ao poder que lhe foi dado. Entre elas está, por exemplo, a impossibilidade de conduzir e de casar com o atual namorado, Sam Asghari.

