"Sim, o dia temível chegou: a dupla linha vermelha". Foi com estas palavras que Brian May, dos Queen, começou por dar início à recente publicação que fez no Instagram, este sábado, 18 de dezembro, e onde revela que está infetado com Covid-19.

"[...] Foram alguns dias realmente horríveis, mas estou bem. E viverei para contar a história. Por favor, tenham cuidado extra. Esta coisa é incrivelmente transmissível. Não deixem que arruíne o vosso Natal". escreveu, mostrando o teste positivo à Covid-19.

Noutra publicação que fez na mesma rede social, o artista informou que já recebeu a terceira dose da vacina Pfizer. "Portanto, não tenho medo. Há vida depois da Covid! Mas tenham cuidado... Vocês não querem isto, nem a vossa família", disse, agradecendo também todas as mensagens de carinho que tem recebido.

Brian May terá contraído vírus numa festa de aniversário, há uma semana, onde marcou presença com a mulher, a atriz Anita Dobson. O músico explicou que ambos sempre foram "muito cuidadosos" durante a pandemia, mas decidiram marcar presença no evento, onde todos os convidados fizeram um teste rápido com resultado negativo.

"Parecia que estávamos numa situação segura. O que poderia dar errado? Achávamos que estávamos uma bolha segura, por isso não usamos máscara", explicou.

No entanto, dias depois começaram a surgir alguns sintomas e acabaram por testar positivo à Covid-19. "Tive dois dias horríveis", afirmou. Mas, ainda assim, acredita que teria ficado pior caso não estivesse vacinado.

