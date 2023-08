Bradley Cooper sente-se "muito sortudo" por ter conseguido vencer os vícios que lhe iam roubando a vida há anos.

O ator, de 48 anos, falou sobre a sua luta pela sobriedade num recente episódio de 'Running Wild With Bear Grylls: The Challenge', do National Geographic.

"Em relação ao álcool e às drogas, sim, mas não teve nada a ver com a fama", disse quando questionado sobre os seus "anos selvagens".

"Mas tive sorte. Fiquei sóbrio aos 29 anos e mantenho-me assim há 19 anos. Sou muito sortudo", sublinha.

O ator confessa que por pouco não teve uma recaída em 2011, quando o pai morreu após uma batalha contra um cancro.

"Definitivamente, tive uma atitude niilista em relação à vida, depois pensava que ia morrer. Não sei, não foi bom durante uma fase até me lembrar que tinha abraçar quem eu realmente era e tentar encontrar paz nisso, eventualmente acabou por passar", confessa.

Note-se que Bradley Cooper foi viciado em drogas e álcool.

