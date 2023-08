Os filhos do músico Leonard Bernstein, personagem à qual o ator de Hollywood dá vida no novo filme da Netflix, 'Maestro', saíram em defesa do mesmo.

No novo filme da Netflix, 'Maestro', Bradley Cooper dará vida ao marcante músico, compositor e maestro Leonard Bernstein, contracenando com Carey Mulligan, que interpretará a mulher de Leonard, Felicia Montealegre. De maneira a tornar esta personagem mais real, Cooper decidiu apostar em caracterizações elaboradas, com maquilhagens intensas e até mesmo o uso de uma prótese no nariz. No entanto, esta decisão de caracterização da personagem não agradou a muitas pessoas que alegaram que o nariz, por exemplo, reforçava estereótipos, neste caso associados aos judeus, uma vez que Leonard o era. Após a polémica, os filhos de Bernstein fizeram um comunicado a defender as decisões do ator de Hollywood. "O Bradley Cooper incluiu cada um de nós em cada passo nesta jornada fantástica enquanto fazia o filme sobre o nosso pai", notaram Jamie, Alexander e Nina Bernstein no Twitter. "Fomos profundamente tocados ao testemunhar o nível do seu comprometimento, o amor pela música do nosso pai, e a alegria visível que trouxe a esta descoberta. Ficamos de coração partido ao ver as más interpretações dos seus esforços", lamentam. "Acontece que Leonard Bernstein tinha, de facto, um bonito e grande nariz. O Bradley optou por usar maquilhagem para lamentar as suas parecenças, e estamos perfeitamente bem com isso. Temos a certeza que o nosso pai também estaria", continuam. "Qualquer reclamação estranha sobre esse assunto parece-nos, acima de tudo, uma tentativa desonesta de rebaixar uma pessoa bem-sucedida - uma prática que observamos muitas vezes perpetrada no nosso próprio pai", sublinham. "Em todos os momentos durante a produção deste filme, pudemos sentir o profundo respeito e, sim, o amor que o Bradley trouxe à interpretação de Leonard Bernstein e da mulher, a nossa mãe Felicia", completam.