Depois de marcar presença na cerimónia dos Globos de Ouro, no passado domingo, Brad Pitt logo viajou até Nova Iorque para se encontrar com o amigo Bradley Cooper. Ao visitar a estrela de 'Assim Nasce Uma Estrela', Pitt não conseguiu passar despercebido e foi apanhado à saída do apartamento.

E foi o seu look que mais deu nas vistas...

Sem se esperar, o ator surgiu com todo o estilo numa ocasião menos formal. De fato cinza e uma gabardine no mesmo tom, espalhou o seu charme e não ficou indiferente aos flashes.

