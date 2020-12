O Natal está mesmo aí a bater à porta e, por isso, já se preparam os últimos pormenores desta celebração.

No caso de Brad Pitt, conforme evidencia a Us Weekly, o ator deverá passar as festividades com pelos menos três dos filhos - Shiloh e os gémeos Knox e Vivienne.

"Eles podem passar a noite com ele na véspera de Natal", afirmou uma fonte da publicação, notando que os planos iniciais que passarem os feriados juntos foram entretanto alterados."Tanto o Brad como a Angelina são responsáveis por este drama sem fim. Infelizmente, as crianças é que acabam por sofrer", acrescentou a mesma fonte, notando que os artistas não conseguem chegar a um acordo sólido quanto à custódia das crianças.

Importa recordar que para além de Shiloh, de 14 anos e dos gémeos, de 12, o acordo afeta ainda Pax, de 17 anos e Zahara, de 15. O casal tem mais um filho, Maddox, mas que por ter 19 anos já é adulto legalmente.

Angelina e Brad separaram-se em 2016 e, desde então, têm estado envolvidos num processo em tribunal.

Leia Também: A evolução de Brad Pitt ao longo dos anos: De 1994 até 2020