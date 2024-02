Brad Pitt ganhou a mais recente etapa da batalha legal contra Angelina Jolie na luta pelo controlo da propriedade vinícola francesa do casal, avaliada em 500 milhões de dólares.

O ator, de 60 anos, foi a tribunal - tanto na Califórnia, como no Luxemburgo, depois de Jolie ter vendido a sua parte a Yuri Shefler, um empresário russo.

Note-se que a propriedade foi comprada em conjunto pelo ex-casal antes do divórcio. Na altura, Pitt ficou com 60% e Jolie com os restantes 40%.

Quando deram o nó, em 2014, Brad ofereceu a Angelina 10% da sua parte como presente de casamento, o que fez com que a propriedade ficasse dividida em partes iguais.

Jolie então vendeu a sua parte, contudo, Pitt argumenta que o acordo (em que presenteou os 10%) não era válido e que continua a reter a maioria.

Ora, conforme noticia o Page Six, o tribunal luxemburguês considerou que os 10% deveriam voltar para Brad Pitt até à decisão final.

"É equivalente a um depósito... Não é uma decisão final", notou uma fonte à publicação. "Por enquanto, ele continua com 60/40", completa.

Leia Também: As comemorações de aniversário de Brad Pitt com Ines de Ramon