Brad Pitt completou 60 anos no dia 18 de dezembro e a data foi celebrada com a nova namorada, Ines de Ramon.

De acordo com o Entertainment Tonight, o casal terá voado no dia 18 de dezembro para Paris para celebrar a data especial.

Sabe-se ainda que estiveram num hotel de 5 estrelas, onde foram vistos 60 balões de aniversário a chegar no dia em que o ator completou mais um ano de vida. Ambos foram ainda servidos com uma refeição preparada por um chef particular, antes de assistirem a um concerto de Asaf Avidan no Théatre du Chatelet.

Depois do espetáculo, voltaram para o hotel e deixaram a capital francesa na manhã seguinte, num jato privado.

No dia 19 de dezembro, o casal foi fotografado a organizar uma festa de aniversário no Mother Wolf, em Los Angeles.

