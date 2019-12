De acordo com os rumores que têm sido avançados pela imprensa cor-de-rosa, os últimos anos têm sido muito ocupados para Brad Pitt, no que à vida amorosa diz respeito. No entanto, o ator negou sempre esses rumores.

Depois de ter surgido a notícia de que Pitt teria namorado durante um ano com Sat Hari Khalsa, designer de jóias, mais recentemente foi avançado pela imprensa que o ator estaria a namorar com Alia Shawkat, atriz que participa em 'Arrested Development'. É certo que o norte-americano negou sempre estes rumores, levando a que muitos questionem quem será atualmente a cara-metade de Brad Pitt.

Ora, tendo em conta que esta quarta-feira, dia 18 de dezembro, o ator completa mais um ano de vida, decidimos através desta galeria recordar as aventuras amorosas da estrela de Hollywood.

